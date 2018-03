Justice Assises : 30 ans de prison requis contre Jean Janus Potaya





Dans la nuit du Jeudi 30 juin au vendredi 01 Juillet 2016, à la Ravine des Cabris, deux dalons, Jean Janus Potaya et Roméo Payet, sont venus assister à la veillée mortuaire de leur camarade, Jean-Doris Balon, décédé un mois plus tôt en Métropole.



Le bâtonnier Georges André Hoarau déclare que vers 23h30, une altercation "assez violente sans coups" aurait éclaté entre les deux individus, tous deux fortement alcoolisés. Roméo Payet aurait semble-t-il provoqué son dalon et l’aurait proposé d’aller régler ça dehors, "à la loyale", par respect pour leur camarade décédé. À cet instant Jean Janus Potaya s’en va et rentre chez lui. Il revient avec un couteau de cuisine en céramique d’une lame de 14,8 cm, dissimulé dans sa veste avec l’intention "de faire peur" à Roméo Payet. À son retour sur les lieux, Jean Janus se dirige "à grand pas" vers Roméo Payet et le poignarde à plusieurs reprises.



Jean Janus Potaya déclare ne pas avoir mis plus de 4 ou 5 coups de couteaux. L’autopsie réalisée le lendemain de l’agression fera apparaître pas moins de 17 plaies à bord net. Au total, d’après le médecin légiste présent à la barre, ce sont entre 12 et 17 coups de couteaux qui seront assénés à Roméo Payet. Si la victime a bien tenté de se défendre, elle décède sur la voie publique, quelques minutes plus tard, des suites de ses blessures.



Lorsque le Président demande à Jean Janus Potaya s'il reconnaît les faits, il répond "Oui mi reconnaît mais mi persiste sur le fait que mi voulait pas tuer ali, mi voulait juste blesse ali, pour que li arrête marche su moins". Il ajoutera plus tard : "J’en avais assez que toute le temps li té frappe à moin. Si vraiment li t fait pas moin rien, ça n’aurait jamais arrivé". Il répétera à plusieurs reprises qu’il voulait juste lui faire peur.



L’avocat de la partie civile, Me Payen, demande à son tour "comment on peut faire peur avec un couteau qui est caché et qu’on ne voit pas ?" Potaya répond : "Je ne peux pas vous répondre". Après un moment de silence il ajoute, "mi té pas conscient de ce qui mi faisait Monsieur, m’avais la rage, toute cette li t fine dia moin la remonté, mi regrette s’que m’a fait, mi té veux pas arrive à là, m’a pas réfléchi et aujourd’hui voilà".



S.D - P.R Lu 10705 fois





