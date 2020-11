A la Une . Assises : 3 jours de procès pour le meurtre de Nicolas, bazardier à la Possession

Le 25 juillet 2017, un homme tirait sur un bazardier et son employé, avec un fusil à pompe. Le commerce de fruits et légumes est installé à Moulin-Joli. L'agresseur n'est autre que le locataire du snack situé juste à côté du magasin des deux victimes. Le tireur qui louait le local à ses victimes indiquera plus tard qu'il s'agissait d'un histoire de concurrence déloyale sur fond de jalousie. Il est jugé ce mercredi devant la cour d'assises de la Réunion pour assassinat et tentative d'assassinat. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 08:38 | Lu 746 fois

L’homme de 56 ans est interpellé dans son snack par les gendarmes qui devront lui intimer à deux reprises de poser son arme. Placé en garde à vue puis déféré devant un juge d'instruction, il sera mis en examen pour tentative d’assassinat dans un premier temps. Le propriétaire du commerce, dans un état critique, succombera à ses blessures. Ayant également tiré sur l'employé, qui fort heureusement restera en vie, il est finalement mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat.



Il est un peu plus de 9 heures le 25 juillet 2017 lorsqu'un homme fait irruption dans le bazar de fruits et légumes que tient le propriétaire du petit snack qu’il loue juste à côté. Armé d’un fusil à pompe chargé de plusieurs cartouches, il vise à trois reprises le patron et son employé qui sont lourdement touchés. Le premier, âgé de 36 ans, sera évacué quelques minutes plus tard dans un état critique. Son employé, âgé lui de 51 ans, est gravement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger.



Le tireur sera jugé ce mercredi à la cour d'assises de la Réunion et aura 3 jours pour s'expliquer devant la cour.



Le verdict est attendu dans la journée du vendredi 6 novembre.



Regis Labrousse

