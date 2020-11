Assises: 27 ans de prison requis contre Amine Elkarbadji

L'avocat général vient de dévoiler la peine requise à l'encontre de l'assassin de Nicolas Virassamy. 27 années de réclusion criminelle viennent d'être demandées à l'encontre d'Amine Elkarbadji.



Le procès se tient depuis mercredi devant la cour d'assises de Saint-Denis et doit livrer son verdict ce vendredi 6 novembre.



Cette dernière journée est consacrée aux plaidoiries des avocats. Au nom de la famille de la victime, Me Rémi Boniface a commencé les plaidoiries ce vendredi matin, suivies de celles de la défense assurée par Me Sébastien Navarro.



Le 25 juillet 2017, le conflit entre le propriétaire d'un bazar/snack-bar à Moulin Joli et son locataire tourne au drame.



Nicolas Virassamy réclame son loyer qu'a du mal à payer Amine Elkarbadji, locataire de la partie snack-bar depuis seulement cinq mois.



Ce jour-là, Amine Elkarbadji pointe un fusil à pompe vers le propriétaire, touché grièvement, ainsi que vers son frère. Le premier succombera à ses blessures quelques jours plus tard, le 5 août. Il était âgé de 35 ans.



L'assassin range ses affaires avant de commettre son geste



Amine Elkarbadji justifie son geste par, dit-il, des brimades qu'il aurait vécues comme des humiliations au fil des mois. Son affaire peinait à décoller et il l'imputait à son propriétaire qui avait ouvert, en plus de son bazar de fruits et légumes, un espace de vente de poulets grillés les week end.



"On se moquait de moi, je me sentais humilié", se répétait-il depuis des semaines avant son passage à l'acte. Pour autant, cela ne justifiait pas son acte. "Tu ne tueras pas ! Personne ne peut décider de la vie ou de la mort de quelqu’un ! Personne ne détient ce droit là ! Tous ceux qui ont ce genre de problèmes n’agissent pas comme lui. Son premier réflexe n’est pas d’abandonner le commerce mais d’aller acheter une arme !", évoque l'avocate générale Emmanuelle Carniello.



Avant de commettre l'irréparable, alors qu'il défend ne pas avoir voulu tuer mais uniquement faire peur, Amine Elkarbadji se met donc à la recherche d'une arme et de cartouches. Il prend soin de ranger son appartement, prépare ses valises. Des valises préparées en "désespoir" de cause comme il le dit lui-même car "je n’excluais pas d’aller en prison", ajoute-t-il à la barre.



Ce 25 juillet 2017 au matin, ce qu'il dit endurer depuis des mois est désinhibé par son envie de fumer deux joints avant de passer à l’acte, ce qui est, en droit, considéré comme une circonstance aggravante. Il se rend au snack où il entend rire son propriétaire et son frère. Il prend ces rires pour lui, entre sans dire un mot et "assassine un homme de manière déterminée ! 9 projectiles répertoriés dans le rein droit, 5 interventions chirurgicales mais son foie est détruit, il ne s’en remettra jamais. Il décède après avoir lutté pendant 10 jours", détaille l'avocate générale.



Interpellé sur place le jour de son coup de sang, le tireur avait été placé en garde à vue puis mis en examen pour tentative d'assassinat. il avait été logiquement placé en détention provisoire le 28 juillet. Sa victime avait rendu son dernier souffle quelques jours après le début de la détention de son assassin présumé. Un événement tragique qui donnait lieu à une requalification des faits.



A l'audience, Régis Labrousse