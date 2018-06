Assises : 20 ans de réclusion requis contre Florinne Dorimont

Jugée l’année dernière pour délaissement de personne vulnérable suivi de mort, Florinne Dorimont avait été acquittée. Au terme de deux jours de procès en appel, l’avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle.Pour rappel, Soamina Taïlamé, 21 ans, avait été retrouvée le 17 juin 2014 au domicile de l’accusée, dans un état d'extrême maigreur , sur un matelas mouillé, par terre, entourée et couverte d’excréments d’animaux et de mouches. La jeune femme était décédée à l'hôpital quelques semaines plus tard.Selon différents témoignages, la victime était comme "esclave" de l’accusée, Florinne Dorimont se présentait comme "prêtresse malgache".Les réquisitions vont-elles être suivies et Florinne Dorimont condamnée ? Le verdict sera connu dans l'après-midi.