Assises : 18 ans de réclusion criminelle pour le viol de ses belles-filles et une de leur cousine

Jugé depuis jeudi à la cour d'assises pour des faits de viols sur ses belles-filles et sur l'une de ses cousines, un homme a été condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle rapporte le JIR dans ses colonnes. Selon le média, ces agressions ont débuté lorsque les victimes étaient âgées de "4/5 ans" et se sont "prolongées durant des années".



À la barre, le prévenu a assuré que les victimes "venaient le provoquer" poursuit le média et qu'elles insistaient pour avoir des relations.



Une défense qui n'a pas convaincu le tribunal, qui en plus de sa condamnation à 18 ans de prison ferme, l'a également obligé à effectuer un suivi sociojudidcaire d'une durée de 7 ans "avec une peine complémentaire de 5 années en cas de non-respect de ses obligations", termine le JIR.