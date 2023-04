A la Une . Assises : 18 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté de tuer sa compagne par jalousie

Ce mardi, Donatien Acadine a été condamné à 18 ans de prison par la cour d’assises. Il comparaissait pour tentative de meurtre sur sa compagne et des violences sur la fille de cette dernière, mineure au moment des faits. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 16:58

Le 3 mai 2021, à l’aube, les gendarmes intervenaient dans un appartement de Bois de Nèfles Saint-Paul. A leur arrivée, la présence de gouttes de sang allant de la chambre des parents jusqu’au canapé était relevée. Le matelas à l’entrée de la pièce était brûlé, une statuette était brisée et un couteau se trouvait à proximité.



Amélie* et ses deux filles âgées de 14 et deux ans et demi s’étaient réfugiées chez des voisins. La mère de famille expliquait aux militaires qu’elle vivait depuis environ trois mois avec Donatien Acadine avec qui elle avait eu une relation 20 ans auparavant. Le couple s’était séparé en raison des violences conjugales qu’elle subissait mais pour lesquelles elle n’avait jamais déposé plainte. Depuis, elle avait eu deux filles de pères différents. En février 2021, Donatien Acadine avait refait surface via les réseaux sociaux, lui avait demandé pardon, lui avait indiqué qu’il ne l'avait pas oubliée et qu’il n’avait pas refait sa vie. Le couple avait échangé, s’était revu, puis s’était remis ensemble.

Mais dans la soirée précédant l’intervention des forces de l’ordre, elle racontait qu’il y avait eu des tensions entre elle et son compagnon. Ce dernier s'était plaint du fait qu'elle "lui cachait" des choses. Enceinte de quelques semaines, Amélie était soupçonnée par Acadine d'avoir une relation avec un autre homme. L'accusé n'avait jamais cru qu'il était en fait le père de l'enfant à venir. Après une dispute, les conjoints avaient fait chambre à part.



Vers 4h30, Amélie avait été réveillée par Acadine en train de l’étouffer. Heureusement, sa fille de 14 ans avait réussi à entrer dans la chambre et intervenir afin qu'il ne tue pas sa mère. L'adolescente avait été frappée avec une chaise. Puis, fou furieux, Acadine avait tenté de mettre le feu à une couverture avec de l’alcool à brûler avant de prendre la fuite.



Lors de l’enquête, le quadragénaire avait confirmé qu’il souffrait d’une suspicion d’infidélité qui lui était insupportable. Les deux experts l'ayant examiné avaient conclu à une altération de son discernement et du contrôle de ses actes au moment des faits. Malgré ces éléments, l’avocat général a requis 25 ans de réclusion criminelle à son encontre, assortis d'un suivi socio judiciaire de 20 ans.



A l'issue des plaidoiries, la cour d’assises, après en avoir délibéré, a condamné Donatien Acadine à 18 ans de réclusion criminelle. Il a 10 jours pour faire appel de cette décision.



*Prénom d'emprunt