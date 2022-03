A la Une . Assises : 15, 14 et 10 ans de réclusion pour un pactole de 70 000 euros

Jérémy Tsihoroty et ses complices, les frères Renard, ont été condamnés ce mercredi par un jury populaire pour le cambriolage de la boutique Papi à St-Benoit, la séquestration et le ligotage de la gérante et de sa fille qui avaient été surprises dans leur sommeil. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 07:09





Depuis le début de la semaine et pendant trois jours, le procès des malfaiteurs braqueurs s'est déroulé à la cour d'Assises. Jérémy Tsihoroty et ses deux complices, les frères Giovanni et Jérémy Renard, la trentaine, ont été reconnus coupables des faits criminels qui leur étaient reprochés. Ils ont été respectivement condamnés à 15, 14 et 10 ans de réclusion criminelle. Les deux femmes et le bébé de 21 mois dormaient paisiblement à leur domicile du quartier de Beaulieu qui abritait également leur boutique. Ce 18 janvier 2019, trois hommes gantés et masqués avaient fait irruption, attirés par une somme colossale en espèces dont ils connaissaient l'existence. 70 000 euros en liquide étaient en effet dissimulés dans le commerce. La gérante, sa fille alors âgée de 21 ans, et son bébé avaient été surpris dans leur sommeil. Si l'enfant avait été épargné, les deux femmes avaient été battues, ligotées et séquestrées pendant le cambriolage.Depuis le début de la semaine et pendant trois jours, le procès des malfaiteurs braqueurs s'est déroulé à la cour d'Assises. Jérémy Tsihoroty et ses deux complices, les frères Giovanni et Jérémy Renard, la trentaine, ont été reconnus coupables des faits criminels qui leur étaient reprochés. Ils ont été respectivement condamnés à 15, 14 et 10 ans de réclusion criminelle.