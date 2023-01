A la Une . Assemblée nationale : Un projet de loi visant à rattraper le retard de la France en énergies renouvelables adopté en première lecture

Ce projet de loi vise à réduire les délais d'installation et rattraper le net retard de la France en matière d'énergies renouvelables, soit 19,3% de la consommation finale brute d'énergie, bien en-deçà des voisins européens. Avec le soutien des députés socialistes, le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables a été adopté en première lecture de l'Assemblée nationale, ce mardi 10 janvier. Par P.J - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 08:30

Après le feu vert du Senat début novembre, le projet de loi a été voté par bulletins papiers à l’Assemblée nationale mardi. Des 562 votants, 286 députés ont voté pour alors que 238 se sont opposés au texte de loi, rapporte Franceinfo.



Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique a appelé les groupes de gauche à « «être cohérents avec leur programme présidentiel et législatif » sur les renouvelables et à « éviter la posture politique » visant en gros EELV et LFI. Afin de « mettre la pression », les écologistes ont opté pour une « abstention d’attente ». Les insoumis ont voté contre, s'inquiétant d' « un marché libéralisé » avec une « multitude de contrats de gré à gré », selon Maxime Laisney. Ils reprochent aux macronistes d’avoir « rétabli un quasi droit de veto pour les maires dans une procédure sans fin », avant l’implantation d’éoliennes terrestres ou de panneaux solaires, rapporte le média.



A majorité de droite, le Senat avait largement soutenu le texte dédié aux renouvelables début novembre. Une commission mixte réunira des députés et sénateurs, à priori le 24 janvier, pour tenter d'établir un texte de compromis en vue d'une adoption définitive.