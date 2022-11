A la Une . Assemblée nationale : Le budget de la Sécurité sociale adopté après le rejet des motions de censure LFI et RN

Adopté en première lecture ce lundi 31 octobre sans vote suite à choix du gouvernement d'utiliser le 49.3, le texte va désormais être examiné par les sénateurs. Par NP - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 06:23

Sans surprise, le budget de la Sécurité sociale a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ce lundi après le rejet de la motion de censure déposée par La France insoumise cinq jours plus tôt après le recours de l'exécutif au 49.3. Cette dernière n'a recueilli que 218 voix sur les 289 nécessaires.



L'autre motion de censure, déposée par le Rassemblement national, a été également rejetée hier, soutenue par seulement 90 députés. dont presque tous les députés du mouvement ainsi que le député non-inscrit, Nicolas Dupont-Aignan, qui a choisi de donner sa voix au texte.

Le projet de loi doit maintenant être examiné par le Sénat, à partir de mercredi en commission, et du lundi 7 novembre en séance. Ce texte ne comprend aucune mesure sur la réforme des retraites même si l'exécutif n'exclut pas d'introduite une hausse de l'âge légal ou de la durée de cotisation par un amendement. Il met l'accent sur la prévention, la refonte des EHPAD et la lutte contre la fraude sociale.