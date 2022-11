A la Une . Assemblée nationale : La macronie tentée par la dissolution

Le président Macron n'avait pas hésité à l'évoquer en cas de "blocage au parlement", tout en restant flou sur ses intentions. Pourtant, cette hypothèse fait son chemin parmi les membres de la majorité, même si tout le monde a en tête le désastre de la dissolution par Jacques Chirac. Par La rédaction - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 16:46

Officiellement, elle n'est pas à l'ordre du jour, comme le répétait encore Olivier Véran ce dimanche soir sur le plateau de l'émission "Dimanche en politique", sur France 3. "Je ne vis pas dans un référentiel qui consisterait à donner une date de péremption à l'Assemblée nationale que nous ont confiée les Français", souligne le porte-parole du gouvernement.



Pourtant, le président lui-même l'avait évoquée en septembre dernier, en cas de motion de renversement du gouvernement par une motion de censure, ou de blocage complet du parlement. Trois mois plus tard, "nous n'avons aucun des stigmates de ce blocage", rappelle Olivier Véran.

Investitures et formations des candidats déjà prêts



Le JDD ne semble pas de cet avis, écrivant dans ses colonnes dans l'édition de ce dimanche : "La question n'est plus de savoir s'il y aura une dissolution, mais quand". L'hebdomadaire détaille ainsi que la majorité présidentielle se prépare à cette solution. En coulisses, Renaissance prépare déjà la bataille. Liste des investitures, formations aux candidats, rétroplannings, tout est déjà prêt si la nouvelle tombe.



En plus de potentiellement sortir la majorité d'une situation complexe au palais Bourbon, ce coup de théâtre serait aussi un moyen pour l'Élysée de rappeler aux partis gravitant autour de la macronie qui est le patron. Le Modem de François Bayrou et Horizons d'Edouard Philippe sont ainsi directement visés, ce dernier étant accusé par les proches du président d'avoir les yeux plus gros que le ventre.



Si dans les couloirs de l'Assemblée, peu de parlementaires semblent croire à cette option, beaucoup soupçonnent un ballon d'essai, destiné surtout à resserrer les rangs de la majorité. En effet, les résultats possibles d'une telle décision seraient sans doute défavorables à l'exécutif. Selon un sondage Ifop réalisé par le JDD, si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, les équilibres resteraient les mêmes au sein de l'hémicycle. Seul le RN s'en sortirai mieux, avec 21% des suffrages, contre 19,2% en juin dernier. À noter aussi que le parti d'Eric Zemmour, Reconquête, obtiendrait 5,5%, soit une hausse de 1,2% point. Au total, l’extrême droite représenterait 26,5% des suffrages.