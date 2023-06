Assemblée générale ordinaire de Avere Réunion

Faciliter le développement et l'usage pertinent de la mobilité électrique est l’un des principaux objectifs d’Avere-Réunion, association créée le 1er avril 2022 par 9 membres fondateurs dont le Département de La Réunion.



Jeudi 16 juin, s’est tenue la première assemblée générale ordinaire de la jeune association, au sein de l’Hémicycle du Palais de la Source. Ont été présentés et votés le rapport moral de l’association, le rapport financier, et un point particulier sur le programme de formation à l’électromobilité. A cette occasion, les responsables et formateurs de l'AVERE-Réunion ont dispensé une première formation à l'électromobilité aux membres présents.



Camille Clain, Vice-présidente du Département déléguée à l’Environnement et au Développement durable et Administratrice d’Avere-Réunion, a rappelé que « Le Conseil Départemental partage la volonté de développer l’usage de la mobilité électrique. Une ambition qui figure dans le volet « Eco exemplarité » du PDTES (Plan Départemental de Transition Écologique et Solidaire), mis en œuvre par notre Collectivité depuis mars 2021 ».



La présence du Département comme membre fondateur de AVERE permet de coordonner le déploiement des bornes de recharges électriques sur les infrastructures routières départementales, en lien avec le Schéma Directeur des Installations de Recharges pour les Véhicules Electriques, piloté par le Sidelec avec le partenariat du Département.