Assemblée générale du PCR : "Accepter de surseoir une partie de nos différences pour se concentrer sur nos convergences"

Le Parti communiste réunionnais tenait ce dimanche son assemblée générale extraordinaire, en présence de ses principaux alliés (Le PLR d'Emmanuel Séraphin, le PS d'Ericka Bareigts et l'APR de Claude Hoarau). L'occasion pour le PCR de mettre en lumière les thèmes de la cherté de la vie et du pouvoir d'achat à La Réunion. "C'est un évènement spécial pour tenter de réagir face à la situation économique de plus en plus catastrophique à la Réunion", indique le Parti dans un communiqué, à retrouver en intégralité ci-dessous : Publié le Dimanche 25 Juin 2023

"Pour le Parti Communiste Réunionnais, il est impératif de rassembler tous les Réunionnais, les Réunionnaises, toutes les forces politiques, toutes les forces vives et progressistes de l’île, pour bâtir notre avenir.



Cette Assemblée Générale Extraordinaire, se doit d’être "un temps fort qui se veut rassembleur". Une rencontre politique sur le pouvoir d’achat, sur le pouvoir de manger et de boire, sur le pouvoir de vivre dignement. Nous voulons mettre en avant la réalité de la population réunionnaise, avec des témoignages concrets, réalistes et parlants à tous :



* Anne-Marie, assistante maternelle parle des difficultés qu’elle rencontre pour faire les courses pour les enfants qu’elle garde. Pour elle l'alignement des prix à la France Hexagonale soulagerait le portefeuille des ménages.



* Emilie, étudiante. Elle nous fait part de la précarité des étudiants : difficultés à trouver un logement, cout des loyers et des courses qui sont hors de prix. Pour leur venir en aide, elle propose la mise à disposition de colis alimentaires, la distribution des stocks invendus des supermarchés et les courses à 1€ symbolique pour tous les étudiants.



* Nicolas, retraité. Il parle des difficultés qu'il rencontre : une faible pension retraite. Il propose la revalorisation des retraites. Pour lui, il faut soutenir le politique qui travaille pour l'avenir de nos jeunes. Il faut surtout former les jeunes car ce sont eux l’avenir de la Réunion.



* Laurence, Conseillère d'insertion Professionnelle. Elle constate une forte baisse des allocations des chômeurs. Elle souhaite la pérennisation des emplois afin que chaque famille puisse vivre dignement.



* Rela, mère de famille. Elle nous parle des difficultés qu’elle rencontre pour faire les courses. Il faut faire un choix des aliments à mettre dans le panier : "faire les courses devient un casse-tête". Les prix des aliments sont devenus trop chers.



Nous rappelons que pour le Parti Communiste Réunionnais, il est important de défendre le peuple réunionnais, avec sa langue, son histoire, son métissage culturel et cultuel. Ce peuple, notre peuple a le droit et le devoir d’assurer notre destin en dirigeant notre pays, et en décidant de notre avenir.



Le Parti s’est toujours battu pour la défense et la reconnaissance de l’identité réunionnaise. Nous avons toujours réclamé la responsabilisation des Réunionnais pour les affaires qui les concernent.



L’histoire de Quartier-Français nous a montré que le Parti Communiste Réunionnais est capable de travailler avec toutes les forces politiques. Lors de ces événements, Paul Vergès nous a fait la leçon du dépassement de soi pour l’union des Réunionnais : sa capacité à dépasser les divergences pour se concentrer sur des intérêts communs au bénéfice du profit collectif populaire. Et le PCR l’a maintes fois démontré.



Aujourd’hui, le constat est unanime : le développement de La Réunion est dramatiquement stoppé. Il est résumé par l’INSEE qui le qualifie de "situation sociale hors norme ". Les indicateurs sociaux de références le montrent.



Tous les secteurs classiques sont touchés : l’emploi, les prix et les revenus, le logement, la santé, les matériaux de constructions, les produits alimentaires, le coût de l’électricité, les étudiants, les demandeurs d’emplois …, auxquels il faut ajouter le réchauffement du climat, l’évolution de la démographie…. La réforme de la retraite est venue assombrir un peu plus le tableau.



Force est de constater que les décisions majeures pour notre île sont toujours prises à Paris. La balance commerciale de l’île est déficitaire et majoritairement en provenance de l’Hexagone. Le département est “socialement hors norme” : + de 24% de chômage, + de 43% de la population sous le seuil de pauvreté national, + de 115 000 illettrés, + 31 000 demandes de logements insatisfaites, + 300 000 Réunionnais vivent du RSA, un peu plus d’un tiers bénéficie de la CMU…



Nous avons deux rendez-vous qui sont déjà fixés : l’éradication de la pauvreté, en 2030 et la trajectoire Zéro-Carbone, en 2050.

Comment parvenir si nous ne coconstruisons pas ensemble une feuille de route partagée pour un demain meilleur ?



Face à ce constat alarmant, le Parti Communiste Réunionnais préconise d’inscrire des solutions de hauts niveaux, dans un ensemble cohérent, avec une vision sur le long terme :



* Dans l’attente de l’organisation de la conférence territoriale élargie, nous lançons un appel à toutes les forces vives pour la mise en place d’une Conférence Citoyenne Extraordinaire.



* Il faut agir à la fois sur les revenus et sur les prix :



* Si le cout de la vie est cher, elle l’est pour tout le monde et encore plus pour les personnes, les ménages qui se trouvent en situation de précarité ou qui ont de faibles revenus.



L’urgence des urgences, c’est le versement d’une prime exceptionnelle « une indemnité vie chère ponctuelle » pour tous les bas revenus et les minima sociaux dès cette année.



* Nous soutenons les propositions de l’intersyndicale pour une revalorisation des grilles de salaires, des minima sociaux, des retraites et des bourses d’étude. Le SMIC à 2 000€ net par mois est une mesure de justice sociale.



* Sur les prix nous plaidons pour que l’Observatoire des Prix, les Marges et des Revenus disposent de moyens renforcés sur les plans humains, financiers.



Comme le réclame les membres de l’OPMR, le minimum est de faire la transparence sur les prix des produits manufacturés depuis les productions jusqu’à leur mise en rayon.



Cette unité que nous proposons ne peut se concevoir que dans le cadre d’un consensus : le dépassement de soi. Cela signifie que nous devons tous ici présents accepter de surseoir une partie de nos différences pour se concentrer sur nos convergences. Nous devons nous rassembler pour porter un projet commun pour tous les Réunionnaises et les Réunionnais : "un projet réunionnais fait par les réunionnais et pour les réunionnais". Nous proposons la mise en place d’une Conférence Citoyenne Extraordinaire, afin que chacun des Réunionnais travaille au projet de développement réunionnais."