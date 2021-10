Revenir à la Rubrique CINOR Assemblée générale du GIP CYROI Présidée par M. Benjamin THOMAS, Vice-Président de la CINOR, le GIP Cyclotron Réunion Océan Indien a tenu sa 2ème assemblée générale le mardi 28 septembre dernier, à l’Université de la Réunion.

Parmi les participants, qui ont été chaleureusement accueillis par le Président de l’Université de La Réunion, le Pr Frédéric MIRANVILLE, on notait la présence de M. Lionel CALENGE, Directeur général du CHU de La Réunion, M. Mario LECHAT, Vice-Président de la CINOR, ainsi que M. Patrick MAVINGUI, Vice-Président de l’Université délégué à la Recherche. Le GIP-CYROI était pour sa part représenté par M. Christian MERIAU, Directeur, ainsi que Mme Maya CESARI, Directrice scientifique.

Cette assemblée générale aura permis de dresser un état des lieux de l’activité, qui connaît une croissance régulière :

- séquençage de la covid 19 : partenariat avec l’Unité Mixte de Recherche PIMIT (Processus infectieux en Milieu Insulaire Tropical), le GIP CYROI assure pour le territoire réunionnais le séquençage de la COVID. Plus de 20 000 échantillons ont été réceptionnés, pour 3 000 séquençage opérés ; ce travail remarquable se poursuivra jusqu’à mi-2022, après passage du relais auprès des services de biologie médicale du CHU ;

- consolidation du pôle scientifique : l’emploi scientifique est également renforcé en lien avec les entreprises, dans le cadre d’un dispositif de l’Agence Nationale de la Recherche, dont le GIP CYROI est lauréat pour La Réunion : celui-ci va permettre de créer au minimum 10 emplois scientifiques nouveaux à La Réunion, en lien direct avec un projet innovant porté par chacune des entreprises partenaires ;

- accompagnement des start-up : le GIP CYROI concentre ses efforts sur l’accompagnement des 13 entreprises innovantes actuellement présentes en ses murs, et qui occuperont, à compter de janvier prochain, les locaux du CUBE ; cette nouvelle infrastructure permettra de renforcer l’accompagnement des entreprises issues des biotechnologies, grâce en particulier à la mise à disposition de son plateau technique ; la nouvelle entité est matérialisé par une inédite passerelle reliant désormais les bâtiment du CYROI et du CUBE.

Il est à noter que grâce à l’appui financier croissant de la CINOR, le GIP CYROI soutient plusieurs entreprises dans leurs démarches d’industrialisation de procédés innovants, à l’instar des entreprises SYMBIOTIC, pour la production en masse d’œufs de moustiques mâles stériles par Wolbachia, ou encore de SIVA Industrie, pour le traitement post-récolte des fruits destinés à l’exportation par procédé physico-biologique à la vapeur d’eau.

L’innovation en lien avec les entreprises figure ainsi parmi les priorités de la feuille de route du GIP CYROI, qui souhaite ainsi réaffirmer le caractère ouvert de son plateau technique en biotechnologies (biologie moléculaire, cellulaire, chimie organique, chimie analytique, résonance magnétique nucléaire, expérimentation préclinique, microbiologie, virologie, imagerie…).

- l’activité de recherche n’est pas en reste, avec une ambition affichée de renforcer les projets partenariaux avec les équipes académiques de La Réunion, mais également de se structurer afin d’être en mesure de répondre avec succès à des appels à projets Européen compétitifs en partenariat avec des acteurs européens. L’objectif final est de renforcer l’activité, positionner La Réunion dans le paysage international de la recherche, en mettant en valeur ses spécificités et ses points forts.

- enfin, la production radio pharmaceutique de radio traceur pour l’imagerie du cancer est en progression continue, au bénéfice des patients pris en charge par le service de médecine nucléaire du CHU. Le Dr Martine BONNEFOUS, qui a mis en place l’établissement pharmaceutique au sein du CYROI, a été chaleureusement remerciée pour son travail, avant son passage de relais au Dr Kevin GILLE, qui aura en charge de poursuivre le développement de l’activité dans la perspective d’installation d’une seconde caméra TEP (Tomographie à émission de Positons) au sein du CHU, et la production de nouveaux types de radio traceurs.







