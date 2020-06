Assemblée Plénière du 9 juin 2020

Compte administratif, Bilan d’activité 2019,

I. Le Compte Administratif 2019 de la Région

Le Conseil régional tient sa seconde Assemblée Plénière depuis la crise sanitaire qui impacte fortement le territoire sur le plan économique et social.La collectivité a assuré durant toute la période de la crise et du confinement la continuité du service public.La programmation et la tenue de ses instances délibérantes (Assemblées / Commissions Permanentes) permettent de mettre en oeuvre> d'une part les dispositifs d'urgence directement liés à la crise en direction des entreprises, de l'économie comme des dispositifs de solidarité en direction des plus fragiles,> et d'autre part de poursuivre l'action « normale » de la Région à destination des Réunionnais.Dans ce contexte de crise sanitaire, cette seconde Assemblée se tient en visioconférence, comme le prévoit l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, et conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui instaure un état d'urgence sanitaire prorogée jusqu'au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.Les élus membres des commissions sectorielles ont pu se réunir par visioconférence. Ils ont été informés des rapports inscrits à cette séance.La Séance est retransmise en direct sur le site internet de la Région et les réseaux sociaux – pages facebook Région Réunion + Otv.À l'ordre du jour de cette séance, les élus examinent :➜ Le compte administratif de l'exercice 2019➜ Le bilan d'activité 2019➜ Le budget 2020 - supplémentaire - décision modificative pour les Mesures Covid-19➜ Le rapport sur la situation en matière de Développement Durable pour l'année 2019➜ Le compte de gestion de la collectivité pour l'exercice 2019➜ La Délégation du Conseil Régional et de son Président – Réalisation des emprunts – lignes et billets de trésorerie et régie comptables (rapport d'information)➜ Le Budget Région – budget principal – annexe et autonome – affectation du résultat de l'exercice 2019➜ Le bilan 2019 de la Gestion Pluriannuelle AP- AE / CP➜ Le bilan des opérations immobilières pour l'exercice 2019➜ La délégation de compétence au Président de la Région – information sur les marchés notifiés➜ Le projet de budget supplémentaire – Décision modificative N°2