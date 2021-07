Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Assemblée Plénière du 30 juillet 2021



A L'ORDRE DU JOUR :Présentation des observations définitives de la CRC suite au contrôle des comptes et de la gestion de La Région Réunion sur les ressources humaines depuis 2015, ainsi que la réponse apportée par la Collectivité RégionaleRèglement Budgétaire et Financier de La Région RéunionBilan d'activités 2020 de La Région RéunionRapport sur la situation en matière de Développement Durable de La Région Réunion sur l'année 2020Compte de gestion de la Région Réunion pour l'exercice 2020Liste des écritures comptables (rattachement des charges et provisions) 2020Compte Administratif de La Région Réunion pour l'exercice 2020Expérimentation de la certification des comptes locaux : point d'avancement des travaux et communication de la synthèse de l'audit des compte de l'exercice clos le 31 décembre 2020Budget Région- Budget Principal, Annexes et Autonomes- Affectation du Résultat de l'exercice 2020Délégation du Conseil Régional à son Président – Réalisation des emprunts, lignes et billets de trésorerie et régies comptablesBilan 2020 de la gestion Pluriannuelle AP-AE / CPBilan d'opération immobilières pour l'exercice 2020Délégation de compétence au Président de Région – Information sur les marchés notifiés – Information sur les actions en justiceBudget 2021- Projet de Budget supplémentaire / Décision modificative n°2 Assemblée Plénière de la Région Réunion du vendredi 30 juillet 2021à suivre en direct à partir de 9h00 :sur le site de la Région Réunionsur la page facebook Région Réunion et sur la page facebook O'tv





