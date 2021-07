Assemblée Nationale : Quand J-L Poudroux demande aux députés "qui est vacciné"

Le député réunionnais Jean-Luc Poudroux a surpris tous les députés présents dans l'hémicycle ce jeudi. "J'ai une question qui me trotte. J'aimerais savoir si c'est possible, parmi nous, quels sont ceux qui sont vaccinés ?", leur a-t-il demandé, comme le rapporte BFMTV sur sa page Facebook.Si cette question on ne peut plus sérieuse a beaucoup fait rire les députés présents dans l'hémicycle, elle n'est pas dénuée de sens compte tenu de l a polémique qui enfle sur la non obligation du pass sanitaire pour ces même députés Il a également profité de son temps de parole pour demander à un ministre pourquoi le test PCR était obligatoire dans le sens Paris -Réunion mais pas dans le sens Réunion - Paris, ajoutant avec humour : "Alors le virus ne circule pas dans le sens Réunion-Paris mais il circule dans le sens Paris-Réunion".