A la Une . Assassinat de Maximin Chane Fane : Le procès des auteurs présumés débute devant les assises

Le 3 mars 2019, Maximin Chane Fane mourrait dans un déchainement de violences de ses deux locataires à qui il était venu réclamer des impayés. Le père et son fils sont jugés jusqu'à mercredi devant la cour d'assises pour assassinat. Ils encourent la perpétuité. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 10:01





Le père de 51 ans et son fils de 27 ans louaient depuis six mois une maison à Maximin Chane Fane dans la cité Coco à Saint-Louis. Le 3 mars 2019, ce dernier était vraisemblablement venu réclamer le paiement d'arriérés de loyers



​Les deux locataires du logement appartenant à la victime, Georget et Kévin Hoarau, auraient porté des coups mortels au propriétaire de la maison située près du quartier de Palissade.



L'homme âgé de 73 ans avait été découvert en plein après-midi après le signalement inquiétant des voisins qui avaient vu des traces de sang sur la clôture de la maison louée. L’homme avait été retrouvé poignardé, gisant au sol dans la maison, un linge lui recouvrant le visage.



Dans la foulée, le procureur de la République de Saint-Pierre avait informé que l'autopsie réalisée avait permis de préciser les blessures infligées au défunt. "Les médecins légistes ont retrouvé de nombreuses plaies, notamment sur le thorax, dans le dos ainsi qu'au niveau du cou. Ces blessures sont compatibles avec des coups portés avec une arme blanche". Les deux mis en cause avaient été mis en examen pour assassinat et écroués.



Le père n'a aucun antécédent judiciaire alors que son fils était déjà connu de la justice.



