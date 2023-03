A la Une . Assassinat de Maximin Chane Fane : 30 et 25 ans de réclusion criminelle contre le père et le fils Hoarau

Le 3 mars 2019, Maximin Chane Fane mourait dans un déchainement de violences de ses deux locataires à qui il était venu réclamer des impayés. Georget et Kévin Hoarau, jugés en mars 2022 devant la cour d'assises, avaient été condamnés à 25 et 20 ans de réclusion criminelle. Alors que le père et le fils ont joué la carte du trou de mémoire lors de leur second procès, une peine plus lourde vient les sanctionner en appel. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 3 Mars 2023 à 16:45





Ce vendredi matin, au troisième jour de leur procès en appel, l'avocate générale, Emmanuelle Barre, a requis la même peine pour les deux accusés : 30 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté de 20 ans. Tout au long de cette nouvelle audience criminelle, Georget puis Kévin ont soutenu ne se souvenir de rien. Un positionnement odieux eu égard aux faits sordides qu'ils ont commis.

"La vie de Maximin Chane Fane valait 1.300 euros, le montant de leur dette. Et pour cette raison, les deux hommes ont commis l’horreur absolue en allant jusqu’à humilier le corps d’un homme égorgé, lardé de 14 coups de couteau dans tous les organes vitaux puis fracassé par des coups de poing et de pied au visage", avait résumé la représentante de la société lors du premier procès de Georget et Kevin Hoarau, poursuivis pour l'assassinat de leur propriétaire devant la cour d'assises en mars 2022.Ce vendredi matin, au troisième jour de leur procès en appel, l'avocate générale, Emmanuelle Barre, a requis la même peine pour les deux accusés : 30 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté de 20 ans. Tout au long de cette nouvelle audience criminelle, Georget puis Kévin ont soutenu ne se souvenir de rien. Un positionnement odieux eu égard aux faits sordides qu'ils ont commis.





Les deux hommes avaient attiré leur victime, un homme connu et reconnu pour sa gentillesse et sa bienveillance, dans un piège.



5 ans de plus chacun



Ils l'avaient invité à venir discuter de leurs dettes locatives. Tranquillement assis dans le salon et prêt à négocier les quelques centaines d'euros que ses locataires lui devaient, le malheureux avait été attaqué par derrière par Kévin Hoarau. Celui-ci avait attendu le moment propice, caché dans la salle de bain, un couteau à la main. S'en était suivi un véritable massacre, la victime sans défense ayant reçu une vingtaine de coups de couteau de façon gratuite et infiniment cruelle.



La scène s'était achevée dans un bain de sang, sans que Georget et Kévin Hoarau, interrogés sur leur geste,



Condamnés respectivement à 25 et 20 ans de réclusion criminelle en première instance - l'avocate générale avait déjà requis une peine de 30 ans pour les deux accusés, assortie d'une période de sûreté de 20 ans -



Ce vendredi 3 mars, à l'issue de trois jours de procès, ils écopent d'une peine plus lourde de cinq ans chacun à l'issue de leur second procès : 30 et 25 ans de réclusion criminelle pour le père et le fils, peine assortie d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans. Ce dernier devra suivre des soins alors que tous deux ont interdiction de port d'arme et de séjour à Saint-Louis pendant 10 ans. Ce funeste jour de mars 2019, après avoir sauvagement attaqué leur propriétaire, le père et le fils avaient ensuite fait les poches de Maximin Chane Fane, 73 ans, et lui avait dérobé ses clés de voiture. Ils étaient ensuite partis se promener sur le front de mer de Saint-Pierre, comme si tout était normal.Les deux hommes avaient attiré leur victime, un homme connu et reconnu pour sa gentillesse et sa bienveillance, dans un piège.Ils l'avaient invité à venir discuter de leurs dettes locatives. Tranquillement assis dans le salon et prêt à négocier les quelques centaines d'euros que ses locataires lui devaient, le malheureux avait été attaqué par derrière par Kévin Hoarau. Celui-ci avait attendu le moment propice, caché dans la salle de bain, un couteau à la main. S'en était suivi un véritable massacre, la victime sans défense ayant reçu une vingtaine de coups de couteau de façon gratuite et infiniment cruelle.La scène s'était achevée dans un bain de sang, sans que Georget et Kévin Hoarau, interrogés sur leur geste, ne soient capables d'en expliquer les raisons. Condamnés respectivement à 25 et 20 ans de réclusion criminelle en première instance - l'avocate générale avait déjà requis une peine de 30 ans pour les deux accusés, assortie d'une période de sûreté de 20 ans - les deux assassins présumés ont été rejugés pendant trois jours, à la demande du parquet.Ce vendredi 3 mars, à l'issue de trois jours de procès, ils écopent d'une peine plus lourde de cinq ans chacun à l'issue de leur second procès : 30 et 25 ans de réclusion criminelle pour le père et le fils, peine assortie d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans. Ce dernier devra suivre des soins alors que tous deux ont interdiction de port d'arme et de séjour à Saint-Louis pendant 10 ans.