A la Une . Assassinat de Julita Bénard : Claudia Lauret, condamnée à 30 ans de réclusion, se pourvoit en cassation

Près de sept ans après la disparition de Julita Bénard, le 29 juillet 2016 au gouffre de l'Etang-Salé, Claudia Lauret était condamnée une nouvelle fois par un jury d'assises à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat. La compagne de la disparue du gouffre de l'Etang-Salé clame toujours son innocence et s'est pourvue en cassation. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 16:18





Malgré trois nouveaux jours de procès en mars dernier, les débats n'avaient pas apporté grand chose de nouveau par rapport à la première audience et n'ont malheureusement pas permis de déterminer avec précision l'origine de la disparition de Julita Bénard en 2016. Claudia Lauret aura-t-elle droit à un troisième procès ? Condamnée deux fois à 30 ans de réclusion criminelle par un jury d'assises pour l'assassinat de sa compagne de l'époque mystérieusement disparue au gouffre de l'Etang-Salé, la détenue s'est pourvue en cassation. Le 6 avril 2022, Claudia Lauret était condamnée à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises. Le jury avait décidé d'aller plus loin que les réquisitions du parquet général qui avait proposé la peine de 25 ans de réclusion. L'avocate de l'accusée, Me Amel Khlifi-Ethève, n'avait pas pu défendre sa cliente et plaider son acquittement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Logiquement, Claudia Lauret avait fait appel de la décision.





Un procès sans corps



Dès les premières heures des recherches et jusqu’au procès d’assises, les enquêteurs et la justice ont été baladés par celle qui était devenue la suspecte numéro 1 au fil des jours au vu des incohérences dans le récit de cette soirée.



Claudia Lauret, dernière personne à avoir vu Julita Bénard en vie, a livré deux versions. Dans la première, les deux femmes auraient subi une agression par un homme sur le parking du Gouffre. Claudia Lauret aurait pris la fuite et, à son retour, n’aurait plus trouvé trace de sa compagne. Dans la seconde version développée par l’accusée,



Claudia Lauret, soupçonnée d'avoir échafaudé ce soir-là un scénario pour éliminer sa compagne, a toujours nié. Un mystère à la mesure des troubles psychologiques qui traversent celle qui a été examinée par une batterie d’experts. Ceux-ci ont conclu à Le 29 juillet de cette année-là, en pleine nuit et dans un endroit isolé, celle-ci disparaît de la circulation. Les recherches se concentrent sur le secteur du récif escarpé du Gouffre de l'Etang-Salé sur les bases de la première version de celle qui n’est, à ce moment-là, pas encore soupçonnée. Les recherches resteront vaines en dépit d’importants moyens déployés par les autorités et l’observation permanente du plan d’eau pendant des jours par les proches de la disparue.Dès les premières heures des recherches et jusqu’au procès d’assises, les enquêteurs et la justice ont été baladés par celle qui était devenue la suspecte numéro 1 au fil des jours au vu des incohérences dans le récit de cette soirée.Claudia Lauret, dernière personne à avoir vu Julita Bénard en vie, a livré deux versions. Dans la première, les deux femmes auraient subi une agression par un homme sur le parking du Gouffre. Claudia Lauret aurait pris la fuite et, à son retour, n’aurait plus trouvé trace de sa compagne. Dans la seconde version développée par l’accusée, atteinte de mythomanie , Julita Bénard aurait disparu après être allée uriner près des rochers le long du littoral escarpé de l’Etang-Salé.Claudia Lauret, soupçonnée d'avoir échafaudé ce soir-là un scénario pour éliminer sa compagne, a toujours nié. Un mystère à la mesure des troubles psychologiques qui traversent celle qui a été examinée par une batterie d’experts. Ceux-ci ont conclu à une pathologie mentale à mi-chemin entre la schizophrénie et la psychopathie . Claudia Lauret serait en proie à des délires froids et narcissiques, ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé entre les deux femmes le soir des faits. Ses motivations restent inexpliquées. Tout ce que l'on sait c'est que la mise en cause multipliait les relations sentimentales avec des hommes et des femmes. Julita Bénard, très amoureuse, s'en était probablement rendu compte. Ce funeste soir de juillet 2016, elle avait peut-être l'intention d'avoir une franche explication avec Claudia Lauret au sujet de sa maitresse, Wendy, et de son amour platonique avec un certain Brian.

Une semaine après la disparition de Julita Bénard, Claudia Lauret avait repris ses activités sur des sites de rencontres, comme si l'absence de celle dont elle partageait la vie n'avait pas de prise sur elle. En appel, le parquet avait requis 30 ans de réclusion criminelle et 5 ans de suivi socio-judiciaire, une proposition que les jurés d'assises avaient presque suivie à la lettre : 30 ans et 7 ans de suivi socio-judiciaire à l'issue de la peine.