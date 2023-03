La grande Une Assassinat de Jean-Fred Cazambo : Le deuxième tireur présumé interpellé

Activement recherché, le deuxième tireur présumé dans l'assassinat de Jean-Fred Cazambo est en garde à vue depuis ce dimanche. Selon nos informations, il s'est rendu de lui-même aux autorités. Une information Zinfos974. Par La rédaction - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 09:44

Fin de cavale pour le quatrième suspect dans l' assassinat de Jean-Fred Cazambo . Comme les trois premiers auteurs mis en examen à des degrés divers pour leur participation à cet assassinat, il est suspecté d'avoir participé à ce qui s'apparente à une exécution menée devant une discothèque de l'ouest, le 23 mars dernier. Selon nos informations, le trentenaire se serait rendu de lui-même au commissariat de Malartic ce dimanche avant d'être placé en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie à La Redoute qui est chargée de l'enquête ouverte pour assassinat et association de malfaiteurs.





Ses acolytes avaient été placés en garde à vue dès l'après-midi de ce crime au procédé rarement vu à La Réunion. Ils ont rejoint leur cellule le samedi 25 mars après



L'individu appréhendé ce jour figurerait donc comme étant le troisième occupant du véhicule qui s'est porté à la hauteur de Jean-Fred Cazambo ce funeste 23 mars à l'Ermitage. Dans le véhicule volé se trouvaient les deux frères C., Jordan et Dylan.



Ce dernier, trentenaire, n'est pas poursuivi pour avoir infligé les coups de feu mortels. Durant cette exécution devant la discothèque, deux armes ont été employées - un fusil et une arme de poing - touchant à quatre reprises la cible qu'ils attendaient à sa sortie grâce aux indications d'un jeune complice passant la soirée dans la boîte de nuit.



Contrairement aux frères C. qui avaient choisi de se rendre à la gendarmerie sous prétexte qu'ils avaient subi des menaces de mort de la part de Jean-Fred Cazambo, ce quatrième homme s'était évanoui dans la nature. Il est suspecté d'être le deuxième tireur.