Assassinat de J-F Cazambo: Le 2ème tireur présumé déjà condamné dans l'agression d'un barber shop

​Ce mardi 28 mars, le deuxième tireur présumé dans l’exécution de Jean-Fred Cazambo a rejoint la prison en attendant son procès. Son nom n’est pas inconnu de la justice. Par LG - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 14:59





Un premier tireur présumé, Jordan C., se rend aux forces de l’ordre quelques heures après son crime. Quant à Brice H., il s’évanouit dans la nature. Alors que son nom commence à circuler sur les réseaux sociaux comme étant le probable tireur en cavale, il a fini par se rendre à son tour, dimanche 26 mars soit trois jours après les faits.



Brice H. a déjà été condamné le 7 septembre 2018 à 5 ans de prison dans des faits de violences avec arme à l'encontre du gérant et des employés d’un barber shop situé à la Source à Saint-Denis. Bain de sang au "Barber Shop" : 10 ans de prison pour le plus violent



Un an plus tôt, le 16 août 2017, une altercation éclate entre Brice H. et le gérant après une coupe de cheveux. Le jeune homme revient mais cette fois-ci accompagné de son frère et d'un cousin pour en découdre. Les faits, correctionnalisés, étaient à deux doigts d’être jugés devant les assises, admettra même le procureur le jour du procès.



Le plus grand des frères a en effet bousillé la vie de la soeur du gérant qui se déplace désormais en chaise roulante, le nerf sciatique ayant été sectionné durant l’agression au couteau qu'elle a subie.



