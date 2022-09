La grande Une Assassinat de Dominique Talbot : Le suspect numéro 1 placé en détention

Interpellé ce vendredi par les gendarmes du GIGN, le mis en cause a été déféré ce dimanche devant la procureure de la République de St-Pierre. Mis en examen pour assassinat et vol, le principal suspect vient d'être placé en détention provisoire. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 à 16:47





Conduit dans les locaux de la section de recherches à la Redoute, il a été placé en garde à vue pour y être entendu. Ce dimanche et à l'issue des 48 heures réglementaires en matière criminelle, il a été présenté au parquet de St-Pierre puis, au juge d'instruction chargé de l'information judiciaire contre X ouverte la semaine passée. L'enquête pour assassinat confiée aux militaires de la section de recherches de La Réunion a fait un bond ce vendredi après-midi. Après des jours d'auditions, de recoupements, et d'investigations minutieuses dans l'entourage de Dominique Talbot, victime d'une arme blanche mortelle à son domicile, samedi 3 septembre dernier, l'étau s'est resserré autour d'un homme. Avec l'aide du GIGN , le désormais suspect numéro 1 a été interpellé ce vendredi après-midi aux environs du Tampon.Conduit dans les locaux de la section de recherches à la Redoute, il a été placé en garde à vue pour y être entendu. Ce dimanche et à l'issue des 48 heures réglementaires en matière criminelle, il a été présenté au parquet de St-Pierre puis, au juge d'instruction chargé de l'information judiciaire contre X ouverte la semaine passée.

Selon nos informations, il s'agit d'un polytoxicomane d'une vingtaine d'années qui était reçu au domicile de la sexagénaire qui pouvait lui apporter son soutien. En crise de manque, il aurait commis l'irréparable et n'en aurait aucun souvenir.



En toute logique et à l'issue d'un débat dans le cabinet du juge des libertés et de la détention, le mis en cause a été écroué à la maison d'arrêt.