La grande Une Assassinat de Dominique Talbot : Aucune interpellation, les recherches continuent

La sexagénaire a été retrouvée poignardée à son domicile au Tampon samedi. L'enquête se poursuit. Par NP - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 18:32





Aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu. "Le travail d'investigation des enquêteurs de la Section Recherches de la Gendarmerie Nationale tend dans un premier temps à recenser et identifier les personnes qui ont pu venir au domicile de la victime et à déterminer ses fréquentations", précise le parquet.



De nombreuses questions restent sans réponse après



Une autopsie a été pratiquée ce lundi.







Dominique Talbot, âgée de 68 ans, ancienne militaire, est décrite par ses voisins comme une personne sans histoires. Résidant pourtant dans la maison accolée à celle de la victime, une de ses voisines n’a rien vu ni entendu malgré la présence de ses deux chiens. Selon les voisins, un des enfants de Dominique Talbot doit arriver de l’Hexagone très rapidement. Le parquet annonce que l'autopsie de la victime a été réalisée ce matin et révèle que : "Les premières conclusions permettent de confirmer que la victime a reçu des coups portés sur la partie supérieure du corps au moyen d'une arme blanche qui n'a en l'état pas été retrouvée. L'intervention d'un tiers est confirmée."Aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu. "Le travail d'investigation des enquêteurs de la Section Recherches de la Gendarmerie Nationale tend dans un premier temps à recenser et identifier les personnes qui ont pu venir au domicile de la victime et à déterminer ses fréquentations", précise le parquet.De nombreuses questions restent sans réponse après la découverte du corps sans vie de Dominique Talbot . La dépouille de cette ancienne militaire de 68 ans a été retrouvée samedi. Elle portait des traces de coups à l’arme blanche.Une autopsie a été pratiquée ce lundi. L’enquête ouverte par le parquet pour assassinat a été confiée à la section de recherches. Depuis ce week-end, les gendarmes planchent sur de multiples pistes, explorant les habitudes et les relations de la victime.Dominique Talbot, âgée de 68 ans, ancienne militaire, est décrite par ses voisins comme une personne sans histoires. Résidant pourtant dans la maison accolée à celle de la victime, une de ses voisines n’a rien vu ni entendu malgré la présence de ses deux chiens. Selon les voisins, un des enfants de Dominique Talbot doit arriver de l’Hexagone très rapidement.