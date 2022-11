A la Une . Assassinat de Dimitri Saugrin au Port : Les accusés plaident la légitime défense

Le 6 mai 2019, en milieu de matinée, Dimitri Saugrin, 33 ans, était abattu devant le domicile de ses parents dans la Cité Cotur au Port. C'est Florent Pomeng et son cousin John Fruteau de Laclos qui sont accusés d'avoir assassiné le père de famille qu'ils connaissaient bien, accompagnés de deux acolytes. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 11:13

Dettes impayées dans le cadre d'un trafic de drogue ou dettes de jeu, les raisons qui ont poussé les deux cousins à surgir d'une voiture et abattre le Portois étaient incertaines lors de leur mise en examen pour assassinat, le lendemain du drame.



À l'époque, Florent Pomeng, le tireur, avait déclaré assumer pleinement son geste, un geste de défense pour protéger John Fruteau qui aurait été menacé par Dimitri Saugrin avec un couteau que la victime dissimulait dans sa sacoche.

Il tire devant chez les Saugrin la veille du crime



La veille pourtant, John Fruteau avait déjà prouvé qu'il voulait en découdre. Il était venu devant le domicile de la mère de Saugrin et avait mitraillé le portail à l'arrière du premier immeuble de la cité. La mère du défunt était allée informer les policiers des potentielles menaces dont son fils faisait l'objet. Pendant qu'elle se trouvait au commissariat du Port, l'irréparable avait été commis.



Dimitri Saugrin avait été surpris par les deux hommes surgissant d'un véhicule alors qu'il sortait de chez sa mère par le portail de derrière, criblé de balles. Florent Pomeng, John Fruteau, Yannick Ramin et Ivan Achem affirment avoir croisé la route de la victime par "hasard".



Fruteau est-il le commanditaire ?



A la barre de la chambre de l'instruction ce mercredi matin, John Fruteau de Laclos, 37ans, comparaissait dans le cadre d'une demande de remise en liberté.



Quant à Pomeng, il pourrait invoquer la légitime défense ou l'excuse de provocation, la faute revenant donc exclusivement à Dimitri Saugrin, "un individu dangereux" selon la défense. "C'est Fruteau qui appelle les secours. Il n'y avait aucun esprit de vengeance", conclut Me Morel assurant la cour des garanties de représentation de son client lors de son procès devant les assises qui devrait se tenir au premier trimestre 2023.



"Personne ne comprendrait qu'on libère un individu accusé d'assassinat, d'autant que monsieur Fruteau vit dans la délinquance et dans l'addiction aux jeux d'argent. Il a varié dans ses explications et a fait pression sur la sœur de la victime menacée par un de ses proches", a estimé la représentante de la société, Emmanuelle Barre, suggérant aux magistrats de l'instruction de refuser la demande de l'accusé.



La cour a rejeté la demande de remise en liberté et John Fruteau de Laclos reste, pour l'heure, derrière les verrous.



