A la Une . Assassinat d’un jeune Mahorais à Reims : Un Guadeloupéen du même âge suspecté

Un homme de 21 ans a été mis en examen pour l’assassinat d’un Mahorais à Reims. La victime avait été retrouvée agonisante sur le parvis d’une église. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 10:24

Le jeudi 27 octobre, un jeune mahorais de 21 ans était retrouvé grièvement blessé sur le parvis de l'église Saint-Thomas à Reims. Il présentait une blessure à la tempe. Transporté à l’hôpital dans un état critique, Abraham Amada succombera à ses blessures deux jours plus tard, samedi 29 octobre.



L’enquête a permis l’interpellation d’un homme du même âge, originaire de Guadeloupe. Il est suspecté d’avoir tué la victime, qu'il connaissait, à l’aide d’une arme à feu. Son interpellation a eu lieu lundi alors qu’il se promenait dans la rue avec un molosse et un couteau à la ceinture.



Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue en expliquant avoir été menacé avec arme par la victime. L’auteur présumé explique qu’il était ensuite parti récupérer son arme de poing afin d’exiger des excuses de la victime. Ne les obtenant pas, il a fini par lui tirer dessus. Durant son audition, il a répété "à plusieurs reprises qu'il n'aurait pas agi" si la victime s’était excusée.



L’auteur présumé a été placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur