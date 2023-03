A la Une . Assassinat à Saint-André : Les auteurs présumés présentés à la justice aujourd'hui

Les policiers du Raid ont été très réactifs et les deux auteurs présumés soupçonnés d'avoir donné volontairement la mort et avec préméditation à Brice H., samedi après-midi dernier en pleine rue à Saint-André, ont été arrêtés dans leur fuite quelques heures après leur crime. Ce lundi, c'est à la justice qu'ils vont devoir répondre de leurs actes. Par La Rédaction - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 09:13

Samedi 11 mars en pleine après-midi dans le chemin Bois Rouge à Saint-André, le jeune Brice H., 26 ans, était sauvagement tué. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour assassinat, deux frères, des rivaux de la victime, l'auraient poursuivi dans le quartier de Cambuston. Brice se trouvait au volant de sa moto pendant que ses poursuivants étaient en voiture. Ces derniers auraient foncé volontairement dans la moto, forçant le conducteur à tomber au sol en percutant le portail d'une maison d'habitation.



Les deux frères seraient sortis de leur véhicule armés d'un fusil. L'un des deux aurait alors tiré de sang froid sur Brice H.. Peu d'éléments ont filtré sur les motifs de ce crime mais il semblerait, selon les premiers éléments, qu'un différend anime les familles de la victime et des suspects de longue date. Le matin des faits, une dispute aurait éclaté et les deux frères auraient immédiatement voulu venger un des leurs.



Ce lundi, ceux-ci sont présentés à un juge d'instruction qui devrait, selon toute vraisemblance, les mettre en examen pour assassinat voire pour d'autres chefs d'inculpation. Un débat devant le juge des libertés et de la détention devrait suivre.