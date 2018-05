Faits-divers Assassinat Vanina: l'Université ouvre une cellule psychologique Le président de l'université a publié un communiqué suite à l'assassinat de la jeune Vanina, qui était étudiante en médecine, informant les étudiants de l'ouverture d'une cellule psychologique pour leur venir en aide en cas de besoin.

Jeudi, l'une de nos étudiantes est décédée dans des conditions dramatiques à Sainte-Marie.



Étudiante en première année de médecine, cette jeune femme avait la vie devant elle.



Le président du conseil académique, la vice-présidente en charge de l'égalité femmes-hommes et moi-même tenons, au nom de l'ensemble de la communauté universitaire, à présenter à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances.



Les étudiant·e·s qui en ressentent le besoin peuvent s'adresser au Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) pour rencontrer des psychologues, qui se tiendront à leur écoute :



Site du Moufia

Du lundi au jeudi de 08h00 à 17h00 en journée continue

Le vendredi de 8h00 à 16h30 en journée continue

0262 93 84 00



Site du Tampon

Le lundi et le mardi de 08h00 à 17h00 en journée continue

Le mercredi de 08h00 à 16h00 en journée continue

Le jeudi et le vendredi de 8h00 à 16h30 en journée continue

0262 57 95 62



Le président de l'université Pr Frédéric MIRANVILLE, Président de l'Université de La Réunion





