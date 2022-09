A la Une . Ashley, première tempête tropicale de la saison sur le Sud-Ouest de l'océan Indien

Météo France annonce la naissance d'Ashley. La première tempête tropicale de la saison arrive précocement. Par LG - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 11:30

La dépression tropicale n°01-20222023 s'est légèrement renforcée la nuit dernière avec des vents atteignant désormais le seuil de tempête tropicale modérée, d'où le premier baptême de la saison 2022/2023 sur le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien ce 27 septembre à 06UTC (10h heure Réunion) : la tempête tropicale modérée "Ashley" est née.





Les années se suivent et ne se ressemblent pas... : L'année dernière, le premier baptême de la saison (ANA) avait eu lieu exceptionnellement tardivement (fin janvier). Cette année, Ashley rentre dans le top 5 des tempêtes les plus précoces.



Les noms pour la saison cyclonique 2022/2023 du sud-ouest océan Indien Elle se situe à près de 2000 km de Rodrigues et à plus de 2500 km de La Réunion et ne présente aucune menace pour les terres habitées.