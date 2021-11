A la Une . Ary Abittan accusé de viol et mis en examen

Humoriste et comédien à succès, Ary Abittan, mis en cause par une jeune femme de 23 ans, a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire à l'issue d'une longue garde à vue. Par NP - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 07:59

La justice parisienne devra faire toute la lumière sur ce qui s'est passé au domicile d'Ary Abittan dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier. Une jeune femme âgée de 23 ans, qui affirme entretenir une relation avec l'acteur sans pour autant être sa compagne officielle, dénonce avoir été victime de viol. Ce soir là, elle avoue avoir eu une première relation, consentie, puis un second rapport avant lequel elle aurait clairement exprimé son désaccord, notamment concernant les pratiques de l'acteur.



La "vingtenaire" s'est ensuite rendue au commissariat pour déposer une main courante, ne souhaitant pas aller plus loin avec une plainte, "afin de ne pas entacher la réputation de l'humoriste". Trop tard ! Le parquet de Paris, via le procureur de permanence, a pris la chose très au sérieux. Des enquêteurs se sont rendus au domicile du suspect, situé dans le 8ème arrondissement de la capitale métropolitaine, afin de l'interpeller. Il a ensuite été placé en garde à vue.

Garde à vue qui a été prolongée avant une présentation à un juge d'instruction qui lui a signifié sa mise en examen pour viol. Un juge de la liberté et de la détention l'a ensuite placé sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter à ses futures convocations.