Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Arts de l’Islam - Un passé pour un présent 18 villes en Hexagone et en Outre-mer accueillent jusqu’au 27 mars 2022 l’exposition Arts de l’Islam. La Réunion est la seule ville de l’Outre-mer participante.





L’exposition "Arts de l’Islam" est destinée à un très large public et aux jeunes générations en particulier. Elle a pour objectif de poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’Islam. 11 sont à découvrir au MADOI. Les oeuvres incarnent la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans.



Pour Madame la Conseillère Régionale, Patricia PROFIL, « évoquer le lien entre La Réunion et les arts islamiques, c’est tirer le fil d’un dialogue entre des cultures, qui s’enrichissent mutuellement depuis plusieurs siècles. On met ici en lumière une histoire commune où les échanges ont été bien plus nombreux que les conflits. L’art est l’expression parfaite de ces interactions salutaires. La Réunion est le seul territoire ultra-marin et c’est un grand honneur pour nous de contribuer à ce vaste projet qui témoigne d’échanges féconds avec l’Afrique, l’Asie et l’Europe. »



+ d’informations : Exposition : « Arts de l’islam, un passé pour un présent » TRÉSORS DU LOUVRE,

DES COLLECTIONS NATIONALES ET DES RÉGIONS

18 EXPOSITIONS / 18 VILLES



A la Réunion :

Musée des arts décoratifs de l’Océan Indien – MADOI

SAINT-LOUIS

du 20/11/21 au 27/03/2022



Adresse :

Domaine de Maison Rouge - 17 A,

chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis



Ouverture :

du mardi au dimanche de 9h à 17h30

Fermeture : le 25 décembre et le 1er janvier.

Fermeture à 13h30 les 24 et 31 décembre



+ D’INFOS

https://museesreunion.fr/madoi Ce samedi après-midi, la Conseillère Régionale Patricia PROFIL et le Conseiller Régional Jean-Bernard MARATCHIA, étaient au Musée des Arts Décoratifs de l’océan Indien (MADOI - Domaine de Maison Rouge) à Saint-Louis pour l’inauguration de l’exposition.L’exposition "Arts de l’Islam" est destinée à un très large public et aux jeunes générations en particulier. Elle a pour objectif de poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’Islam. 11 sont à découvrir au MADOI. Les oeuvres incarnent la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans.Pour Madame la Conseillère Régionale, Patricia PROFIL, « évoquer le lien entre La Réunion et les arts islamiques, c’est tirer le fil d’un dialogue entre des cultures, qui s’enrichissent mutuellement depuis plusieurs siècles. On met ici en lumière une histoire commune où les échanges ont été bien plus nombreux que les conflits. L’art est l’expression parfaite de ces interactions salutaires. La Réunion est le seul territoire ultra-marin et c’est un grand honneur pour nous de contribuer à ce vaste projet qui témoigne d’échanges féconds avec l’Afrique, l’Asie et l’Europe. »+ d’informations :TRÉSORS DU LOUVRE,DES COLLECTIONS NATIONALES ET DES RÉGIONS18 EXPOSITIONS / 18 VILLESA la Réunion :Musée des arts décoratifs de l’Océan Indien – MADOISAINT-LOUISdu 20/11/21 au 27/03/2022Adresse :Domaine de Maison Rouge - 17 A,chemin Maison Rouge, 97450 Saint-LouisOuverture :du mardi au dimanche de 9h à 17h30Fermeture : le 25 décembre et le 1er janvier.Fermeture à 13h30 les 24 et 31 décembre+ D’INFOS





Dans la même rubrique : < > Assemblée Plénière du 22 novembre 2021 Huguette Bello co-signe la déclaration finale de la 26e Conférence des Présidents des RUP aux Açores