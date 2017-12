Communiqué "Artranslation" : Restitution de résidences avec le collectif Fil Rouge à la Maison des artistes du Vieux Domaine





Une sorte de parcours initiatique, où les signes d'une présence semblent indiquer un rituel universel, un fil rouge qui s'inscrit dans l'espace naturel, fait rentrer l'humain dans la forêt, renoue avec une trace ancienne, une préhistoire de l'art, un geste d'enfant ou de chamane.



A travers des photographies d'installations, le spectateur est invité à s'interroger sur les traces graphiques de leur activité mystérieuse — au delà de la beauté plastique de ces signes variés, on soupçonne vite que "ça ne veut pas rien dire", pour reprendre l'expression d'Arthur Rimbaud.



Et l'on a vite fait de se rappeler qu'à La Réunion comme à Madagascar ou en Inde, le tissu rouge noué à la branche de l'arbre signale la présence des esprits et des ancêtres, qu'il est l'indice d'une activité magique universelle, visant à donner à voir l'invisible. Les portes initiatiques réalisées en milieu forestier par le collectif, découpent l'espace naturel, suggèrent une autre vision de la nature.



Cet espace du sacré, qui s'entrevoit soudain à travers la porte, nous invite à retrouver le Temps du rêve cher aux Aborigènes d'Australie, à tisser à notre tour les fils de notre imaginaire, à passer de l'autre côté du miroir pour explorer nos émotions, pour réapprendre à partager ce qui fait de nous des être humains, des tisseurs de rêves, à travers ces gestes gratuits et lourds de sens auxquels les hommes ont toujours donné un nom aussi simple que beau : l'art.

Du 12 décembre 2017 au 14 janvier 2018

l'exposition est ouverte au public et gratuite du jeudi au dimanche de 10h à 18h.

Vernissage et repas partage le vendredi 15 décembre à18h



Mardi 12 déc. :

- 10h/17h Workshop, réalisation de pièces collectives



Vendredi 15 déc. :

- 10h/17h Workshop suite

- 18h Vernissage et repas partage collectif



Samedi 13 jan. :

- 10h/17h Présence des artistes (ateliers, performances... )

C'est l'histoire d'un collectif d'artistes qui se tisse ici sous nos yeux. Loin de la tour d'ivoire du créateur solitaire, ces plasticien.ne.s ont décidé d'interagir pour créer collectivement un autre rapport avec la nature, à travers des réalisations de land art qui relient divers points de la planète : La Réunion, l'Inde, l'Europe, l'Afrique...





