La grande Une Artisanat: Plus de 30000 masques produits par semaine par les petites mains du secteur de la couture





Les artisans couturiers et des petits malins qui profitent de la pénurie Une aide bienvenue. La Chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a fait un point d'étape ce mardi concernant la structuration de la filière couture, mobilisée en cette période de crise sanitaire avec la fabrication de masques.Plus de 30.000 sont actuellement produits aux normes AFNOR chaque semaine par près de 200 couturier(e)s dans l'île et à destination du grand public. Un bon début pour Bernard Picardo, qui espère, avec l'accompagnement de ces petites mains, une "montée en puissance" des masques de protection dans les prochaines semaines.Près de 200 artisans du secteur ont répondu aux sollicitations de la Chambre de métiers. Le but pour la Chambre: les identifier et voir s'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin dans la fabrication de masques comme le respect de la norme AFNOR . "Aujourd'hui, avec les chiffres que nous avons, ce sont près de 30.000 masques faits par semaine par les couturières de l'île. Notre rôle à nous est de structurer tout ça et de faire en sorte que la matière première soit disponible", se félicite Bernard Picardo.Sur la partie distribution, la Chambre de métiers va proposer dans les prochains jours, aux artisans couturiers et couturières de l'île, d'être référencés sur son site reparer.re , un annuaire en ligne des artisans réparateurs de La Réunion, pour faciliter la vente de ces masques auprès de la population.

Bernard Picardo veut aller encore plus loin comme par exemple la vente de ces masques à travers des distributeurs automatiques comme cela se fait dans plusieurs pays, voire une distribution à plus grande échelle dans la grande distribution à La Réunion.



S'il salue les initiatives qui ont fleuri ces dernières semaines sur les réseaux sociaux concernant la distribution de masques à destination du personnel hospitalier ou des personnes âgées, Bernard Picardo tient malgré tout à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre les artisans couturiers et certains petits malins qui profiteraient de cette crise pour se faire un ti moné. En effet, certains internautes proposent à la vente des masques ou des visières de protection de leur composition à des prix complètement prohibitifs, le tout sans être déclarés contrairement aux couturiers inscrits au registre de la Chambre, qui eux vendent en moyenne leur masque aux alentours de 3-5 euros.



"Quand des gens non inscrits et non déclarés fabriquent ces masques et les vendent, c'est du travail au noir, je dis stop. On ne peut pas être d'accord avec ça. On a vu sur les réseaux sociaux des masques qui sont vendus entre 15 et 20 euros par des gens qui ne sont pas obligatoirement inscrits chez nous. Nos artisans eux, proposent des masques aux normes à des prix abordables et qui sont lavables", argue le président de la CMAR, qui assure qu'il sera vigilant avec les pouvoirs publics à ce sujet.

