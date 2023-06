Politique Artificialisation des sols et aménagement du territoire : Perceval Gaillard obtient la prise en compte des réalités d’Outre-mer

Le député Perceval Gaillard indique avoir obtenu du gouvernement la prise en compte des réalités d'Outre-mer.

Perceval GAILLARD a interrogé le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe BÉCHU, sur la question des outremer, dans la proposition de loi « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN).



En effet, le texte étudié ce jour par la commission des affaires économiques et la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, ne porte strictement aucune mention des outre-mer.



A titre d’exemple, il est question des SRADDET et jamais de SAR (schéma d’aménagement régional) ; c’est pourtant ce document qui établit les principales règles d’aménagement de La Réunion (comme en Martinique, Guadeloupe ou Guyane).



En l’absence de mention spécifique, il était donc légitime de s’interroger sur la question de l’application ou non de ce texte aux territoires d’outre-mer. C’est cette question qu’a posée Perceval GAILLARD.



Le ministre BÉCHU a proposé d’ajouter un article additionnel à ce texte de loi ; cet article a pour objectif de préciser les modalités d’application du texte, et cela, en fonction de deux critères : d’une part, les « gains de population » et d’autre part, « la réalité des documents d’urbanisme ».



Bien évidemment, l’élaboration d’un tel article ne pourra se faire sans la participation et la consultation des parlementaires d’outre-mer et des collectivités.



Nous serons très vigilants sur la rédaction de cet article additionnel.



Enfin, Perceval GAILLARD a fait adopter un amendement visant à supprimer l’article 2 qui, notamment pour La Réunion, allait poser un sérieux problème : cet article affaiblissait la portée du SAR, et aurait empêcher La Réunion de conserver une ligne directrice claire en termes d’aménagement et de planification territoriale.



L’examen se poursuit en commission et sera étudié par l’ensemble des députés à partir du 21 juin au soir dans l’hémicycle.