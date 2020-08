Article de Valeurs actuelles sur Danièle Obono : Cyrille Melchior "condamne avec beaucoup de fermeté cette parution"

C’est avec consternation et indignation que j’ai découvert le prétendu « roman fiction » de Valeurs Actuelles, dépeignant la députée Danièle Obono en esclave.



Je condamne avec beaucoup de fermeté cette parution qui est une insulte, non seulement à la République et à ses représentants élus, mais aussi à la France, à la lutte contre l’esclavage et pour la dignité humaine.



A La Réunion, terre de vivre ensemble et de fraternité exemplaire, nous sommes particulièrement sensibles à ce sujet qui rappelle des heures sombres de notre histoire. Aussi, je tiens à apporter tout mon soutien à la députée Danièle Obono, en lui assurant de ma mobilisation totale contre toutes les formes de discrimination et de haine.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental