Arthur, atteint d'une myocardite, a reçu une greffe de cœur en métropole

Touchés par la situation du jeune homme, et de ses proches devant l'accompagner dans l'Hexagone, de nombreux Réunionnais avaient participé à la cagnotte en ligne pour financer les frais du voyage. Près de 8 000€ ont ainsi été récoltés. Soulagement pour les parents et les proches d'Arthur Boyer. La nuit dernière, le jeune homme de 20 ans a reçu une transplantation cardiaque à l'hôpital parisien de la Piété-Salpêtrière. "L'opération s'est bien passée, ils l'ont rendormi pour que son corps s'adapte à son nouveau cœur", se réjouit un proche de l'étudiant. Souffrant d'une myocardite aiguë, Arthur avait dû être transféré en urgence en métropole le 14 septembre dernier pour y recevoir un nouveau cœur.Après la découverte de sa maladie en 2020, Arthur était suivi par des médecins. Mais des arrêts cardiaques à répétition en septembre dernier ne laissaient comme seule solution une transplantation. Deuxième douche froide pour ses proches, Arthur devait absolument rejoindre Paris pour cette lourde opération.Touchés par la situation du jeune homme, et de ses proches devant l'accompagner dans l'Hexagone, de nombreux Réunionnais avaient participé à la cagnotte en ligne pour financer les frais du voyage. Près de 8 000€ ont ainsi été récoltés.