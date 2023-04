Arte pose la caméra sur le territoire de la CIVIS

La CIVIS a eu l’honneur de les accueillir sur son territoire le mercredi 12 avril 2023 pour une matinée de tournage. C’est le site de Terre-Rouge à Saint-Pierre que la société Nomades a souhaité mettre en valeur puisqu’il est l’un des derniers espaces naturels offrant sur plusieurs hectares une coupure avec l’urbanisation, la végétation indigène et endémique y ayant repris le dessus.



Depuis 10 ans, la CIVIS œuvre en effet à la conservation et à la restauration de ce site, par la réalisation de travaux de génie écologique à travers un projet à performance sociale dans le cadre d’une convention de gestion avec le Conservatoire du Littoral. Une vingtaine de personnes en contrat d’insertion professionnelle, encadrée par des agents titulaires de la CIVIS, mettent en œuvre les travaux.

Aussi, d’importantes actions de lutte contre les plantes exotiques envahissantes ont été menées dans un objectif de restauration écologique et d’amélioration paysagère.



La CIVIS est ainsi fière de cette mise en lumière du travail de ses agents, et entend poursuivre ses efforts afin de préserver cet écrin de verdure.