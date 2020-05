A la Une . Arrivées de métropole: La piste de "corridors sanitaires" évoquée par le secrétaire d'Etat aux transports Ces corridors sanitaires consisteraient en la division de la quatorzaine en une première période en métropole, avant le départ des vacanciers, et une seconde sur l'île. Par Sarah Minatchy - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 11:47 | Lu 754 fois

Auditionné lundi 18 mai par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée Nationale, le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari, a évoqué la piste de corridors sanitaires, afin de maintenir la quatorzaine, estimée "essentielle" par le Conseil scientifique, tout en préservant l'attractivité d'un voyage dans les DOM. Ce corridor serait en fait une quatorzaine divisée en deux périodes de confinement avant et après le voyage vers le DOM, accompagnée de tests de dépistage.



Les professionnels du tourisme demandent la fin de la quatorzaine, avec un dépistage systématique au départ de la métropole, mais cette piste semble n'être pas celle du gouvernement. En effet, la période d'incubation du Covid-19 entraîne un risque de résurgence du virus sur des territoires relativement épargnés par la pandémie (à l'exception de Mayotte).



Si le Conseil Constitutionnel a jugé que la quatorzaine imposée est une privation de liberté et relève donc d'une décision du JDL, le secrétaire d'Etat a affirmé qu'un nouveau décret sera pris dans les jours prochains en le sens du maintien d'une quatorzaine: "Le préfet devrait garder la possibilité d'imposer une quatorzaine stricte", affirme en effet M. Djebbari.



Le Conseil scientifique juge acceptable l'idée de corridor sanitaire, mais craint néanmoins, si la mesure était mal appliquée, un risque accru de Covid-19. Ce corridor sanitaire semble être un compromis gouvernemental entre risque sanitaire et risque économique. Les compagnies aériennes ont indiqué au secrétaire d'Etat que, depuis l'annonce faite par le président de la République de la possibilité de vacances en Outre-mer, les réservations pour la période estivale ont repris, cependant moitié moins qu'en temps habituel.







