Arrivées à Gillot, elles apprennent que leur vol est reporté

La compagnie Air Mauritius enchaîne les déconvenues en l’espace de 48 heures. Nouvel épisode vécu depuis cette fin de matinée de vendredi par des passagers à Gillot. Par LG - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 15:52

Ils attendront quelques heures de plus avant de rejoindre leur destination. Les passagers du vol MK0219 vers l'île Maurice ont eu la désagréable surprise d’apprendre dans l’aérogare de Gillot qu’ils ne partiraient pas à l’heure prévue.

Un souci technique peut se concevoir mais beaucoup moins un défaut de communication. "Nous sommes arrivés à 10 heures, notre vol était prévu pour midi", expose Fabienne. Si le voyage ne concernait qu’elle, à la limite... mais le problème c'est qu’elle voyage en compagnie de sa maman. "Elle a 87 ans, on est planté là dans l’aérogare. Je n’ai reçu aucun SMS, aucun mail, on apprend une fois arrivés sur place que le vol est reporté à 17H25."



Certains passagers ont pu être reportés vers un autre avion d’Air Mauritius décollant à 14H05. "J’ai demandé à la compagnie à ce qu'on puisse prendre cet avion", explique-t-elle mais "on m’a répondu que non, ça ne marche pas comme ça. On ne regarde pas l’âge des personnes, c’est aléatoire", rapporte-t-elle.



Leur vol MK239 devrait donc partir à 17H25 après 7 heures passées dans le hall à se tourner les pouces. Avec ce jour perdu dans l’île soeur, elle sentendent réclamer une indemnité à la compagnie mauricienne une fois cette péripétie passée.