Arrivée du téléphérique Papang : Ça bouge sur le réseau Citalis

Alors que l'inauguration du téléphérique Papang est attendue dans la première quinzaine de mars, le réseau Citalis se prépare à son arrivée avec quelques modifications à venir sur plusieurs lignes du secteur de Sainte-Clotilde. La Sodiparc, qui gère et exploite le réseau Citalis, a ainsi réadapté l'offre de service autour de ce nouveau TCSP qu'est le téléphérique "afin qu'il y ait du rabattement vers les cinq stations de ce dernier", explique Gérard Françoise, PDG de la Sodiparc. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 08:16





Le réseau Citalis, qui prévoit dès cette année un sursaut de la fréquentation de ses différents transports en commun, annonce également la création d'une ligne dite complémentaire sur le TCSP dionysien. Celle ci, baptisée ligne 1, partira de la station téléphérique du Chaudron jusqu'au boulevard de l'Océan avec une correspondance à la gare routière Car Jaune.



L'autre grosse annonce concerne la création d'une nouvelle offre de service sur les lignes 24B et 25A. Baptisée "Transport à la demande", elle permettra aux voyageurs de se déplacer sur ces lignes en bénéficiant d'arrêts habituellement non desservis pendant les heures creuses. Les arrêts seront desservis en fonction des réservations préalables obligatoires et gratuites. Les usagers seront ainsi récupérés et déposés à l'arrêt convenu lors de la prise de rendez-vous.



Consultez tous les horaires proposés en service de transport à la demande sur les lignes 24B et 25A sur 0262 200 301.



Retrouvez ci-dessous la réorganisation des lignes concernées par l'arrivée de Papang :



1 > Création d'une ligne entre la station du Chaudron et Océan. Correspondance avec la Gare routière Car Jaune



6 > Nouveau départ à Moufia Les Flibustiers pour pouvoir desservir les stations téléphériques de Bancoul et du Moufia. Le terminus reste inchangé à l'Hôtel de Ville de St-Denis.



7 > Nouvel itinéraire au départ de Moufia Les Flibustiers pour desservir l'IRSAM et la station téléphérique du Moufia. Le terminus reste inchangé à l'Hôtel de Ville de St-Denis.



8 > Nouveau départ à la station téléphérique de Bancoul, àq quelques pas de son départ actuel. Le terminus reste inchangé à l'Hôtel de Ville de St-Denis.



24 > Création de nouveaux arrêts pour permettre aux habitants de Bois de Nèfles de se connecter à la station téléphérique de Bois de Nèfles : école de Bois de Nèfles, mairie de Bois de Nèfles, mairie annexe de Bois de Nèfles, station Bois de Nèfles.



24A > Nouveau départ à la station téléphérique de Bancoul.



24B > Desserte de la station de Bois de Nèfles.



25 > Nouveau départ à la station téléphérique de Bancoul.



