A la Une ... Arrivée du froid: Restaurateurs et fromagers ont tout bon! Depuis quelques jours, le froid a commencé à s'installer dans les hauts. Les Réunionnais sont à la recherche de quoi se réchauffer le corps mais aussi le coeur. Et quoi de mieux que de bonnes spécialités au fromage de qualité?

Couvertures, pulls, mais aussi... fromages: voilà ce dont les Réunionnais sont friands lorsque l'hiver arrive dans les hauts de l'île. Nous sommes partis à la découverte du restaurant et fromagerie Au Bon Fromage en ce début de période hivernale. Le responsable, Yann Bonfils, confie "nous allons rentrer dans la grosse période, où cela va être compliqué de gérer les coups de fil à répétition pour les réservations. Déjà pour ce soir nous sommes complets."



35 couverts qui tournent à plein service notamment les week-ends et les soirs de semaine. Même si la plupart des clients du midi sont des personnes qui travaillent dans les alentours, avec ce début de froid qui arrive, le monde se fait de plus en plus ressentir même sur la pause déjeuner. "Pendant la période hivernale, on a augmenté nos commandes de fromages hivernaux bien sûr et pour cela on a précommandé", souligne Yann Bonfils.



Au-delà de la carte traditionnelle, les clients peuvent aussi choisir la formule déjeuner à 22 euros, dont la carte change tous les jours. Et déjà un grand nombre d'entre eux sont devenus des habitués. Amateurs de bonnes choses et de qualité, le restaurant et la fromagerie accueillent des clients venus de toute l'île. Certains ont même déjà leurs petites préférences en terme de fromages, comme nous le confirme Romain, qui confie avoir un penchant pour "le brie truffé".



En effet avec les températures qui baissent de quelques degrés, les Réunionnais ont envie et besoin de plats plaisirs, qui les réchauffent et leur mettent du baume au coeur. Ici, Au bon Fromage, on trouve de tout. De la raclette, à la fondue en passant par le camembert rôti: les plus gourmands sauront satisfaire leurs papilles.

Au bon Fromage est surtout apprécié pour ces produits de qualité. En effet, que ce soit pour le restaurant ou la fromagerie, tous les fromages proviennent de producteurs locaux métropolitains, que le responsable se fait parvenir par un grossiste de Rungis. "En général, nous avons un avion par quinzaine et un bateau par mois", explique Yann Bonfils.



Au bon Fromage est le seul sur l'île à affiner lui-même ses fromages. Au total, il dispose de plus d'une centaine de références. Pour cela, ils ont à leur disposition trois caves d'affinage artificiel pour que chaque fromage puisse évoluer de la meilleure manière. Il leur est également possible d'adapter l’affinage en fonction de chaque demande de client.



Fervent de l'écologie, Yann Bonfils privilégie également le recyclage. Il récupère des boîtes froides de laboratoires pharmaceutiques pour l'envoi de fromages via son site internet et par conséquent propose un tarif réduit de frais de livraison, pour les clients. Charline Bakowski Lu 266 fois





Dans la même rubrique : < > 40 ans de dialyse au CHU : Nicole fait partie des premières dialysées de l’île Inauguration de l'antenne Ouest du Sidélec: "Le service public au plus près de la population"