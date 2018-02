Arrivée du cyclone Gita aux îles Tonga: L’état d’urgence est déclaré

Avec ses vents à plus de 275km/h, le cyclone Gita est classé au niveau 5, le niveau maximum. Il a tout d’abord touché des îles comme les Samoa. Et, depuis ce lundi, les Tonga ont déclenché l’état d’urgence pour leurs îles. L’archipel a également établi un couvre-feu dans la capitale, avant l’arrivée terrible du cyclone, prévue pour ce lundi soir. "Selon les services météorologiques fidjiens, il devrait être un ouragan de catégorie cinq avant d'atteindre les îles Tonga lundi soir".



Gita a déjà semé le chaos aux îles Samoa et puis les vents se rapprochent des Tonga, puis la violence du cyclone est importante. Ses vents atteignent jusqu’à 275km/h et devraient toucher en premier lieu l'est de l'île de Tongatapu, l'île la plus peuplée des Tonga.



Suite aux importantes inondations que le cyclone a déjà provoqué, plus de 200 personnes ont d’ores et déjà dues être évacuées. "Nous exhortons les gens à trouver un refuge face à ce cyclone qui pourrait être le plus puissant de l'histoire du pays", a déclaré Stephen Caldwell, un responsable de la police locale.