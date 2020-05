A la Une . Arrivée deuxième à Saint-Leu, Sylvie Comorassamy jette l'éponge

La candidate de la liste Mi aim Saint-Leu soutenue par Thierry Robert jette l'éponge. Par LG - Publié le Vendredi 22 Mai 2020 à 16:44 | Lu 930 fois





La candidate prétexte l’allocution du Premier Ministre de ce jour comme principale raison puisqu'"il nous annonce la tenue du second tour des élections municipales le 28 juin 2020 malgré des circonstances sanitaires non résolues et encore une fois en incohérence avec les autres mesures de déconfinement".



Sylvie Comorassamy était arrivée deuxième en obtenant 16,13% des voix le 15 mars, loin derrière le maire sortant Bruno Domen et ses 41,18%.







Retrouvez les résultats de tous les candidats à Saint-Leu

"Alain Lucas, Herbert Vergoz et mois avons décidé de nous en tenir aux résultats du 1er tour des élections municipales du 15 mars à Saint-Leu", indique ce vendredi après-midi la tête de liste de Mi Aim Saint-Leu, la candidate de Thierry Robert.La candidate prétexte l’allocution du Premier Ministre de ce jour comme principale raison puisqu'"il nous annonce la tenue du second tour des élections municipales le 28 juin 2020 malgré des circonstances sanitaires non résolues et encore une fois en incohérence avec les autres mesures de déconfinement".Sylvie Comorassamy était arrivée deuxième en obtenant 16,13% des voix le 15 mars, loin derrière le maire sortant Bruno Domen et ses 41,18%. L’ancien député-maire Thierry Robert avait apporté son entier soutien à Sylvie Comorassamy . "Une élue loyale" qui a toujours œuvré avec lui depuis 2004 pour "venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin au sein de l’association Partage."





Publicité Publicité