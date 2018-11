Arrivée de nouveaux renforts de gendarmerie

France Info a annoncé tard cette nuit qu'un escadron supplémentaire (d'environ 110 hommes) de gendarmes mobiles, basé à Maison-Alfort, était arrivé ce jeudi soir à l'ile de la Réunion pour renforcer les effectifs déjà présents.



Est déjà présent sur place l'escadron de Troyes en plus de quatre autres escadrons et demi.



Le gouvernement est manifestement déterminé à ramener l'ordre au plus vite dans l'ile.