Arrivée de migrants sri lankais à La Réunion : 10 bateaux depuis 2018

Pendant ce temps, un nouveau bateau transportant 90 migrants à destination de La Réunion avait été intercepté par la police sri-lankaise. Le 5 février 2019, l'Imula était aperçu au large des côtes d´e Saint-Philippe et dirigé vers le grand port maritime où 72 migrants, dont huit femmes et cinq mineurs , avaient débarqué. 10 jours plus tard, un avion Air Austral spécialement affrété reconduisait au Sri Lanka 64 d'entre eux, les huit autres ayant obtenu le droit de déposer une demande d'asile.Le 13 avril 2019, à bord d'un septième bateau, 120 migrants sri lankais arrivaient au Port de Sainte-Rose. 34 d’entre eux avaient été admis sur le territoire pour déposer une demande d’asile alors que 86 n'étaient pas admis à demander l’asile en France. Les trois passeurs indonésiens qui se trouvaient sur le bateau avaient été condamnés à de la prison ferme et une interdiction de territoire.15 jours plus tard, escortés par 62 personnels de la Police et de la Gendarmerie nationale, 60 d’entre eux, dont 3 femmes et 3 enfants, avaient été reconduits dans leur pays d'origine sur un vol spécial, affrété au départ de l’aéroport Roland Garros.