Arrivée de Berguitta: Panique dans les grandes surfaces

Après la ruée vers les carburants, la ruée vers l'eau. Dès ce matin, à l'approche du cyclone tropical Berguitta les grandes surfaces ont été prises d'assaut.



Les rayons d'eau ont été dévalisés en quelques dizaines de minutes à peine. Les consommateurs les plus prévoyants avaient déjà commencé à constituer leurs stocks et les bouteilles de cinq litres avaient déjà disparu des rayons depuis le début du week-end.



Mais le coup final a été porté ce matin et même les petits formats, les eaux gazeuses ou les marques importées habituellement boudées ont disparu.



Les rayons des conserves, des piles et des bougies ont également été quasiment vidés. Il fallait jouer des coudes pour arriver aux caisses et les embouteillages à proximité des enseignes se rallongent au fil de la journée.



Pour les enseignes qui ouvraient en début d'après-midi, même combat: une file interminable de chariots s'alignait devant l'entrée bien avant l'ouverture.



Que les consommateurs se rassurent, la majorité des enseignes ont passé commande et les rayons devraient donc être réapprovisionnés dans le courant de l'après-midi.