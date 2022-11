Météo Arrivée d'une couverture nuageuse cet après-midi

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France prévoit un léger mieux en matinée par rapport à hier. A l'exception du littoral de Saint-Benoit à Sainte Rose où quelques passages nuageux persistent encore, la matinée commence sous le soleil. Mais le ciel bleu se fait rapidement discret avec la formation en cours de matinée de nuages sur les pentes et l'intérieur de l'île. Par NP - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 06:33

Ces nuages donnent dès la mi-journée, des averses notamment dans les hauts de l'Est.



Cet après-midi, le temps nuageux gagne une grande partie de l'île avec quelques gouttes pouvant temporairement déborder sur le littoral de Saint Joseph ou Saint Leu.



Le vent reste toujours discret et les brises dominent.



La mer reste belle à peu agitée dans l'ensemble sans houle significative.