A la Une . Arrivée d'un front froid samedi sur La Réunion

Baisse des températures, pluies et même orages sont au programme de ce début de week-end à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 17:28 | Lu 1167 fois

Un front froid viendra perturber le début du week-end à La Réunion avec des pluies sur une grande partie de l'île. Il pourrait même y avoir des coups de tonnerre. Mais le beau temps reviendra dès dimanche même si les températures resteront fraîches.







⛈Front froid à la Réunion et premier système tropical sur l'est du bassin🌀



▶️Un front froid remonte depuis le sud de Madagascar et devrait arriver sur les côtes réunionnaises en journée de samedi. Les pluies devraient concerner une grande partie du département et un coup de tonnerre pourrait se faire entendre. Le beau temps devrait faire son retour dimanche et lundi dans une ambiance plus fraîche.



👉Pour plus d'informations :





▶️ Comme attendu, la première perturbation tropicale de l'année s'est formée loin à l'est des terres habitées. Ce système devrait s'intensifier et devenir une tempête au plus tard demain matin. Aucune menace n'est envisagée pour les 5 prochains jours sur les îles des Mascareignes ou des Seychelles.



👉Retrouvez les dernières prévisions cycloniques sur : ⛈Front froid à la Réunion et premier système tropical sur l'est du bassin🌀▶️Un front froid remonte depuis le sud de Madagascar et devrait arriver sur les côtes réunionnaises en journée de samedi. Les pluies devraient concerner une grande partie du département et un coup de tonnerre pourrait se faire entendre. Le beau temps devrait faire son retour dimanche et lundi dans une ambiance plus fraîche.👉Pour plus d'informations : http://www.meteofrance.re/previsions-meteo-reunion/bulletin ▶️ Comme attendu, la première perturbation tropicale de l'année s'est formée loin à l'est des terres habitées. Ce système devrait s'intensifier et devenir une tempête au plus tard demain matin. Aucune menace n'est envisagée pour les 5 prochains jours sur les îles des Mascareignes ou des Seychelles.👉Retrouvez les dernières prévisions cycloniques sur : http://www.meteofrance.re/cyclone/activite-cyclonique-en-cours

Téléchargez Weza sur iOS et Android





Publicité Publicité