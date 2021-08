A la Une . Arrivée d’un front froid mardi soir

Les conditions météorologiques vont se dégrader dans les prochains jours avec l'arrivée d'un front froid qualifié de "faible" mais qui apportera tout de même du vent et une baisse des températures. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 17:28

Pour cette première semaine d’août, les conditions devraient rester hivernales sur la majeure partie de l'île. L'accalmie temporaire de l'alizé ce lundi et demain mardi ne va pas durer avec le passage d'un faible front froid durant la nuit de mardi à mercredi.

Le vent de Sud-Est fera son retour mercredi (rafales 60/70km/h sur les côtes exposées) amenant avec lui des averses sur la moitié sud de l'île mais aussi une masse d'air plus fraiche. On pourrait perdre quelques degrés sous les 2000m. Une houle australe devrait également concerner le littoral sud-ouest de l'île (de l'ordre de 3 à 3m50).

