"Arrête de macroner !", la nouvelle expression désobligeante des Ukrainiens

Les Ukrainiens ont inventé un néologisme à partir du nom d’Emmanuel Macron pour critiquer son comportement depuis le début de la guerre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 23:28





Parmi ce nouveau vocabulaire, un terme ironique trouve son origine en France : macronete. Dans la langue de Molière, cela pourrait se traduire par le terme "macroner", souvent utilisé dans l’expression "arrête de macroner !"



Pour comprendre sa définition, c’est sur l’application de messagerie instantanée Telegram qu’il faut se rendre. Un lexique répertorie tous les nouveaux mots apparus depuis le début de la guerre. La définition de l’expression est la suivante : "Se montrer très inquiet d’une situation, mais ne rien faire".



En effet, le président de la République est régulièrement cité en Ukraine, mais pas pour des raisons élogieuses. Emmanuel Macron est perçu comme quelqu'un "dont on ne se souvient pas pour une aide réelle, mais pour ses photos préoccupées de l'Élysée", indique Le Parisien qui a fait cette découverte. L'article cite également le témoignage d'un retraité qui accuse le chef de l'État d'être "à la solde de Poutine, comme l'était Angela Merkel !"

Les Ukrainiens semblent également très mal interpréter les appels fréquents du chef de l’État à Vladimir Poutine. Beaucoup d’entre eux commentent ce comportement sur les réseaux sociaux.

I think Macron should stop making all those calls to Putin.

Putin enjoys being humbly begged.

Time and again, these attempts to nicely talk him into becoming a human being look increasingly pathetic, if not laughable.

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 18, 2022



Je pense que Macron devrait arrêter de faire tous ces appels à Poutine.

Poutine aime être humblement supplié.

Maintes et maintes fois, ces tentatives pour le convaincre gentiment de devenir un être humain semblent de plus en plus pathétiques, voire risibles.

Cette attitude a également valu à Emmanuel Macron des critiques du Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui avait déclaré : "Monsieur le président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine, qu’avez-vous obtenu ? On ne débat pas, on ne négocie pas avec les criminels. Personne n’a négocié avec Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec Hitler, avec Staline, avec Pol Pot ?"



À l’inverse, les Ukrainiens apprécient le soutien que leur apportent les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne, à l’exception de l’Allemagne et donc de la France.



