A la Une . Arrêté anti-mendicité à St-Pierre : Une manifestation prévue samedi

Suite à l’arrêté municipal interdisant la mendicité à Saint-Pierre, le QG Zazalé annonce une manifestation samedi 30 juillet. Les manifestants veulent également dénoncer la vie chère. Par NP - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 10:16

Le communiqué:



La commune de Saint Pierre décide d’appliquer un arrêté anti-mendicité dans son centre-ville !



Un arrêté contre les SDF, alors que les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres sont de plus en plus pauvres...



Si nous ne changeons pas le système, il y aura toujours plus de personnes poussées à demander la charité. Il y aura toujours plus de gens en situation de précarité.



Une pétition contre l’arrêté a été lancée :

Près de 400 personnes ont déjà signé.



Ils s’attaquent aux pauvres, mais pas à la pauvreté.



C’est pour ça que nous venons exprimer notre soutien aux mendiants de Saint Pierre et à toutes les personnes dans le besoin en général.



Il existe des solutions, mais ce n’est plus suffisant ! Il faudrait ouvrir des centres d’accueil, des cantines solidaires, aider à l’insertion professionnelle…



Nous donnons donc rendez-vous pour une belle action de solidarité, Place Gandhi à la Ravine Blanche, ce samedi 30 juillet, à 11 heures.



Rassemblons-nous pour un moment d’entraide : celles et ceux qui en ont marre avec la vie chère, qui veulent partager un repas, qui ont des affaires à donner : des vêtements, des couvertures, des produits d’hygiène, tout ce qui peut servir… Si des artistes veulent venir soutenir, venez ! Une journée en musique ce serait superbe !



Allons prouver que la solidarité a encore sa place dans les rues de Saint-Pierre ! La commune de Saint Pierre décide d’appliquer un arrêté anti-mendicité dans son centre-ville !Un arrêté contre les SDF, alors que les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres sont de plus en plus pauvres...Si nous ne changeons pas le système, il y aura toujours plus de personnes poussées à demander la charité. Il y aura toujours plus de gens en situation de précarité.Une pétition contre l’arrêté a été lancée : https://chng.it/JGhVWqjc9s Près de 400 personnes ont déjà signé.Ils s’attaquent aux pauvres, mais pas à la pauvreté.C’est pour ça que nous venons exprimer notre soutien aux mendiants de Saint Pierre et à toutes les personnes dans le besoin en général.Il existe des solutions, mais ce n’est plus suffisant ! Il faudrait ouvrir des centres d’accueil, des cantines solidaires, aider à l’insertion professionnelle…Nous donnons donc rendez-vous pour une belle action de solidarité, Place Gandhi à la Ravine Blanche, ce samedi 30 juillet, à 11 heures.Rassemblons-nous pour un moment d’entraide : celles et ceux qui en ont marre avec la vie chère, qui veulent partager un repas, qui ont des affaires à donner : des vêtements, des couvertures, des produits d’hygiène, tout ce qui peut servir… Si des artistes veulent venir soutenir, venez ! Une journée en musique ce serait superbe !Allons prouver que la solidarité a encore sa place dans les rues de Saint-Pierre !